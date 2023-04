Dziedzictwo odc. 7, 8, 9, 10. Yaman ratuje Yusufa i Seher. Sprawdź, co wydarzy się w połowie marca! Przeczytaj streszczenia odcinków 3.04.23

powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 6. odcinka

Mały Yusuf wyczekuje przybycia swojej cioci. Domownicy skrzętnie ukrywają przed chłopcem fakt, że dziewczyna dzień i noc stoi przed bramą błagając o spotkanie z chłopcem. Yaman zdaje sobie sprawę z więzi jaka powstała między Yusufem i Seher, dlatego stara się za wszelką cenę pozbyć konkurentki o względy chłopca. Gdy proponujejej pieniądze, oburzona dziewczyna, ku zdumieniu wszystkich domowników i współpracowników Yamana, wymierzamu policzek. Syn Nadire, Frat zwierza się swojemu przełożonemu komisarzowi policji Alemu ze swoich obaw o Seher, którą traktuję jak siostrę. Ali obiecuje mu pomóc, ale najpierw musi zająć się swoim stryjkiem Osmanem, który konsekwentnie odmawia zatrudnienia pomocy. Wściekły Yaman najpierw każe swoim ludziom wywieźć Seher, a następnie przywieźć ją z powrotem do rezydencji, gdzie zamyka ją w piwnicy.

"Dziedzictwo" odcinek 7. Streszczenie

Seher jest przerażona okrucieństwem Yamana. Mężczyzna szczuje ją psem i nie wypuszcza z kotłowni. Nawet nieśmiałe sugestie domowników nie przełamują jego uporu. Yaman, chcąc jeszcze bardziej zastraszyć Seher, symuluje scenę, w której rzekomo zabija Metina. Tymczasem Frat jest coraz bardziej zaniepokojony zniknięciem Seher. Begum nie chce dzielić się narzeczonym. Robi wszystko, żeby oderwać Alego od jego stryja - Osmana. Gdy próby namowy stryja do zatrudnienia opiekunki nie dają efektu, kobieta wywołuje w kuchni pożar, który rzekomo spowodować miało roztargnienie Osmana.

Kiedy i gdzie oglądać 7. odcinek "Dziedzictwa"?

7. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 11 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 8. Streszczenie

Seher udaje się uciec z kotłowni, jednak ponownie wpada w ręce Yamana. Yusuf zauważa w pysku psa Yamana fragment odzieży Seher. Stęskniony za ciocią biegnie za psem i trafia do kotłowni. W tym samym czasie Yaman zamyka tam Seher. Kobieta jest równie zaskoczona co szczęśliwa na widok chłopca. W wyniku wady instalacji elektrycznej w kotłowni wybucha pożar. Seher bezskutecznie woła o pomoc. Yusuf coraz gorzej znosi dym. Dziewczynie udaje się wykopać pod drzwiami otwór, przez który każe chłopcu wciągać świeże powietrze. Kiraz, była uczennica Osmana, uciekając przed aranżowanym małżeństwem postanawia szukać pomocy u dawnego nauczyciela. Gdy czeka pod drzwiami Osmana, natyka się na Alego. Bierze mężczyznę za włamywacza i uderza go polanem w głowę. Gdy Ali odzyskuje przytomność, postanawia odnaleźć napastnika. Yaman ratuje Yusufa i Seher z płonącej kotłowni. Ku zaskoczeniu domowników, umieszcza Seher w rezydencji pod opieką pielęgniarki.

Kiedy i gdzie oglądać 8. odcinek "Dziedzictwa"?

8. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 12 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 9. Streszczenie

Yusuf opowiada domownikom, jak Seher, ryzykując życie, próbowała go ratować. Ikbal nie może znieść myśli, że Seher jest w rezydencji. Postanawia jak najszybciej się jej pozbyć. Na komisariacie wszyscy próbują ustalić tożsamość domniemanej włamywaczki, która zaatakowała Alego. Tymczasem Kiraz dzwoni do Osmana i prosi dawnego nauczyciela o spotkanie. Opowiada Osmanowi o ucieczce przed aranżowanym ślubem. Okazuje się, że jej brat i niedoszły mąż oskarżyli ją o kradzież, wskutek czego jest poszukiwana przez policję. Osman dowiaduje się też, że to Kiraz uderzyła Alego w głowę. Gdy Ali wraca do domu, Kiraz chowa się w łazience. Yaman zgadza się, żeby Seher spędziła z Yusufem trochę czasu w ogrodzie. Seher i Yusuf bawią się w chowanego. Dla Ikbal to okazja, żeby pozbyć się i chłopca i jego ciotki. Pod nieobecność Seher namawia Yusufa, żeby schował się w ciężarówce - chłodni, która akurat stała pod domem.

Kiedy i gdzie oglądać 9. odcinek "Dziedzictwa"?

9. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 13 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 10. Streszczenie

Domownicy i pracownicy rezydencji w popłochu szukają Yusufa. Yaman obwinia Seher o zaginięcie chłopca. Osman próbuje powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Przebranie jest na tyle skuteczne, że ani Ali, ani jego koledzy, mimo portretu pamięciowego włamywaczki nie rozpoznają Kiraz. Nedimowi udaje się ustalić, że Yusuf odjechał w samochodzie dostawczym. Yaman i Seher próbują skontaktować się z kierowcą. Gdy po wielu próbach udaje im się zajechać mu drogę, mężczyzna wyznaje, że chłopiec nie żyje.

Kiedy i gdzie oglądać 10. odcinek "Dziedzictwa"?

10. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 14 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

