Dziedzictwo odc. 71. Z kim chce zostać Yusuf? Streszczenie odcinka [14.07.23]

Seher obawia się, że Yaman wywiezie chłopca. Każe mu wybrać między nią a Yamanem. Kogo wybierze chłopiec? Czy Ali dowie się o ślubie Kiraz? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

"Dziedzictwo" odcinek 71. Streszczenie

Zuhal udaje się ustalić miejsce pobytu Yamana. Ikbal zleca swojemu człowiekowi, by jak najszybciej przekazał informację policji. Seher przerażona wizją utraty siostrzeńca próbuje nakłonić Yusufa do dokonania wyboru między nią a Yamanem. Zdezorientowany chłopiec nie potrafi się zdecydować. Yaman słyszy strzępki ich rozmowy i zabrania Seher wychodzić z domu. Sultan wysyła Kiraz i Muhittina na zakupy. Kobieta wie, że nie spodoba się to Alemu, chce jednak, żeby Muhittin i Kiraz zbliżyli się do siebie. Ali zaniepokojony tą wieścią odnajduje ich w mieście i każe Kiraz wracać do domu. Tam pyta ją, czy wyjdzie za Muhittina. Konsternację i milczenie dziewczyny interpretuje jako jej zgodę na to małżeństwo.

Kiedy i gdzie oglądać 71. odcinek "Dziedzictwa"?

71. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 14 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 70. odcinka

Sultan zaprasza do domu Alego swojego krewnego - Muhittina. Chłopak, gdy tylko przekracza próg domu zadurza się w Kiraz. Sultan sugeruje krewnemu, że już najwyższy czas się ustatkować i namawia Muhittina, by poprosił Kiraz o rękę. Równocześnie naciska na Kiraz, by ta udowodniła, że Ali jest jej obojętny. Ku uciesze Muhittina i wbrew sprzeciwowi Kiraz, Sultan zaczyna planować ślub i wesele. Hatice, przekonana, że Yaman i Seher są małżeństwem na widok ich chłodnej relacji próbuje wpłynąć na nich uświadamiając im znaczenie rodziny i wagę odpowiedzialności wynikającej z posiadania dziecka. Oboje są pod dużym wrażeniem mądrości kobiety. Seher podsłuchuje rozmowę Yamana z Nedimem. Dowiaduje się o planach wyjazdu za granicę. Ali doznaje szoku na wieść o rzekomym ślubie Kiraz i Muhittina.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Katarzyna Gwara - Frytka OFF Częstochowa