Dziedzictwo odc. 74. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [19.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 74. Streszczenie

Seher jest zrozpaczona. Przekonana, że Yaman wywiózł Yusufa za granicę, postanawia opuścić rezydencję. Tymczasem Yaman, widząc jak bardzo Yusuf tęskni za ciocią, postanawia zostać i legalnie zawalczyć o prawo do opieki nad chłopcem. Na wezwanie Yamana opieka społeczna ponownie zabiera Yusufa do domu dziecka. W domu Alego odbywają się zaręczyny. Muhittin wraz z ojcem przyjeżdżają prosić o rękę Kiraz. Tymczasem Begüm przypadkiem znajduje dokumenty dziewczyny i odkrywa jej prawdziwą tożsamość. Niespodziewanie Ali oświadcza, że nie zgadza się na wydanie Kiraz za mąż. Sultan jest wściekła. Po zgłoszeniu porwania przez Seher w rezydencji pojawiają się Ali i Firat z zamiarem aresztowania Yamana.

Ali, przekonany, że Kiraz chce wyjść za Muhittina, za namową ciotki godzi się na ślub. Dziewczyna jest zdruzgotana. Próbuje wyjaśnić Sultan, że nie chce tego ślubu, jednak ciotka nie zamierza jej słuchać. Kiraz stara się też porozmawiać z Alim, ale bezskutecznie. Seher wraz z Yamanem i Yusufem ukrywają się w lesie za miastem. Yaman szykuje się do wywiezienia chłopca za granicę. Przez chwilę Seher ma wrażenie, że Yaman zmienił zdanie, gdy jednak budzi się w lesie sama, wpada w panikę i powiadamia Firata o tym, że Yaman porwał swojego bratanka. Tymczasem Yaman i Yusuf czekają w porcie, aż statek, którym popłyną, będzie gotowy do drogi.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.