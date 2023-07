Dziedzictwo odc. 77. Begum odkrywa tożsamość Kiraz. Streszczenie odcinka [24.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 77. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 77. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 76. odcinka

Seher nie posiada się z radości na wieść, że została prawną opiekunką Yusufa. Decyzja jednak nakazuje jej zabrać chłopca z rezydencji. Dziewczyna wie, że ta informacja będzie ciosem dla Yamana. Zanim zdąży z nim porozmawiać, Yaman dowiaduje się o wszystkim od Nedima i wpada w szał. Gdy Seher ma jechać po Yusufa, Yaman siłą ją zatrzymuje i zamyka w pokoju. Uwięziona Seher jest zrozpaczona. Wie, że Yusuf czeka na jej przyjazd i powrót do domu. Tymczasem Yaman zwołuje prawników i każe im zrobić wszystko, by to jemu została przyznana piecza nad bratankiem. Firat zaniepokojony milczeniem Seher jedzie z Alim do rezydencji. Wbrew poleceniom Yamana Ikbal wykorzystuje szansę na uwolnienie Seher. Kiraz czuje się niepotrzebna i niechciana w domu Osmana. Begum jest coraz bliżej odkrycia prawdziwej tożsamości dziewczyny.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.