Dziedzictwo odc. 8. Seher i Yusuf w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [12.04.23]

"Dziedzictwo" odcinek 8. Streszczenie

Seher udaje się uciec z kotłowni, jednak ponownie wpada w ręce Yamana. Yusuf zauważa w pysku psa Yamana fragment odzieży Seher. Stęskniony za ciocią biegnie za psem i trafia do kotłowni. W tym samym czasie Yaman zamyka tam Seher. Kobieta jest równie zaskoczona co szczęśliwa na widok chłopca. W wyniku wady instalacji elektrycznej w kotłowni wybucha pożar. Seher bezskutecznie woła o pomoc. Yusuf coraz gorzej znosi dym. Dziewczynie udaje się wykopać pod drzwiami otwór, przez który każe chłopcu wciągać świeże powietrze. Kiraz, była uczennica Osmana, uciekając przed aranżowanym małżeństwem postanawia szukać pomocy u dawnego nauczyciela. Gdy czeka pod drzwiami Osmana, natyka się na Alego. Bierze mężczyznę za włamywacza i uderza go polanem w głowę. Gdy Ali odzyskuje przytomność, postanawia odnaleźć napastnika. Yaman ratuje Yusufa i Seher z płonącej kotłowni. Ku zaskoczeniu domowników, umieszcza Seher w rezydencji pod opieką pielęgniarki.

Kiedy i gdzie oglądać 8. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 7. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.