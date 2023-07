Dziedzictwo odc. 80. Policja zatrzymuje Kiraz. Streszczenie odcinka [27.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 80. Streszczenie

Seher cierpi, patrząc jak Yusuf tęskni za Yamanem i mieszkańcami rezydencji. Tymczasem İkbal i Zuhal są przekonane, że teraz już wszystko pójdzie po ich myśli. Ali z rozrzewnieniem ogląda zdjęcia z dnia spędzonego z Kiraz i Yusufem, choć nawet sam przed sobą nie chce przyznać się do swoich uczuć. Młody komisarz dowiaduje się od Selima o starciu Yamana z Seher i jedzie się z nim rozmówić. W rezydencji natyka się na Ziyę. Ku ogólnemu zaskoczeniu Ziya bardzo ciepło przyjmuje przybysza. Po utarczce z Alim, Yaman dzwoni do Seher z pretensjami. Zdezorientowana dziewczyna postanawia wyjaśnić całą sytuację z Yamanem, jednak ich rozmowa nie przebiega zbyt pomyślnie. Begüm w końcu udaje się wywabić Kiraz z domu. Na miejscu ich spotkania zamiast Begüm pojawia się wezwana przez nią policja.

Kiedy i gdzie oglądać 80. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 79. odcinka

Seher i Yusuf mieszkają chwilowo w domu Alego, ale chłopiec bardzo tęskni za stryjem. Jednocześnie Selim próbuje pomóc Seher, jak najszybciej zacząć nowe życie i zabiera ją, żeby obejrzeć domy do wynajęcia. Dowiaduje się o tym İkbal i natychmiast donosi Yamanowi, który niespodziewanie pojawia się w jednym z domów i grozi Seher. Pod nieobecność Seher, Kiraz postanawia zabrać Yusufa do parku. Towarzyszy im Ali. Wspólne wyjście poprawia atmosferę między nimi. Begüm bezskutecznie próbuje zrealizować swój plan przeciwko Kiraz. Yaman wciąż jest wściekły na Seher i postanawia się zemścić. Zuhal wykorzystuje sytuację i próbuje zbliżyć się do Yamana. Nie ukrywa zadowolenia, gdy Yaman nazywa Seher swoim wrogiem i przysięga, że srogo ją ukarze.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.