Dziedzictwo odc. 81. Ali i Yaman są braćmi. Streszczenie odcinka [28.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 81. Streszczenie

Ali i Yaman wpadają na siebie w barze ojca Arifa. Obaj są zaskoczeni. Arif ze smutkiem patrzy na pałających nienawiścią do siebie mężczyzn. Tylko on wie, że są braćmi. Kiraz zostaje aresztowana. Ali obiecuje, że zrobi wszystko, żeby wyciągnąć ją z kłopotów. Wyznaje prawdę swojej ekipie i Begüm, prosząc ich o pomoc. Zazdrosna prawniczka, mimo zapewnień, nie zamierza jednak działać na korzyść Kiraz. Seher nie może dłużej znieść cierpienia Yusufa i postanawia wrócić z chłopcem do rezydencji. Wszyscy, na czele z Yamanem, są zaskoczeni jej decyzją. Yaman pojmuje, jak bardzo pomylił się co do Seher i każe Nedimowi odwołać zastawioną na nią zasadzkę. Zuhal nie jest w stanie ukryć wściekłości na widok domowników, nieposiadających się ze szczęścia po powrocie Seher i Yusufa oraz Yamana, który nie jest w stanie oderwać wzroku od Seher.