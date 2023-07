Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23]

Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 82. Streszczenie

Sultan rozmawia z Kiraz w areszcie. Oskarża dziewczynę, że zmarnowała Alemu życie i pozbawiła szansy na dalszą karierę. Kiraz jest załamana. Begüm wykorzystuje nieobecność Alego i chce jak najszybciej odbyć spotkanie z prokuratorem. Ten po zapoznaniu się ze sprawą z początku nie ma dla Kiraz dobrych wieści. Tymczasem Ali odnajduje Doana i każe mężczyźnie wycofać oskarżenia wobec Kiraz.

Gdy ta informacja w ostatniej chwili dociera do prokuratora, Kiraz zostaje oczyszczona z zarzutów. Seher, Yaman i Yusuf spędzają razem miłe chwile. Niestety Nedimowi nie udaje się odwołać zasadzki, jaką zastawił z Yamanem na Seher. Dziewczyna zostaje oskarżona o współpracę z grupą przestępczą.82. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 4 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.Ali i Yaman wpadają na siebie w barze ojca Arifa. Obaj są zaskoczeni. Arif ze smutkiem patrzy na pałających nienawiścią do siebie mężczyzn. Tylko on wie, że są braćmi. Kiraz zostaje aresztowana. Ali obiecuje, że zrobi wszystko, żeby wyciągnąć ją z kłopotów. Wyznaje prawdę swojej ekipie i Begüm, prosząc ich o pomoc. Zazdrosna prawniczka, mimo zapewnień, nie zamierza jednak działać na korzyść Kiraz. Seher nie może dłużej znieść cierpienia Yusufa i postanawia wrócić z chłopcem do rezydencji. Wszyscy, na czele z Yamanem, są zaskoczeni jej decyzją. Yaman pojmuje, jak bardzo pomylił się co do Seher i każe Nedimowi odwołać zastawioną na nią zasadzkę. Zuhal nie jest w stanie ukryć wściekłości na widok domowników, nieposiadających się ze szczęścia po powrocie Seher i Yusufa oraz Yamana, który nie jest w stanie oderwać wzroku od Seher.Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.