Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 83. Streszczenie

Gdy Seher zostaje doprowadzona na posterunek, sprawę przejmuje Frat. Seher przypomina sobie, że parę dni wcześniej zgubiła dowód osobisty. Policjant jest pewny, że znalazca dokumentu ją w to wmieszał. Yaman wynajmuje najlepszych prawników, żeby wyciągnęli Seher z aresztu. Ich starania jednak nic nie dają i sprawa zostaje skierowana do prokuratury. Wszyscy, poza Sultan i Begum, świętują szczęśliwe zakończenie sprawy Kiraz. Nadire nie może oderwać oczu od dziewczyny i stale podkreśla jej urodę, co wzbudza w Begum złość. Tymczasem do Stambułu przyjeżdża brat Kiraz - Erdal. Przysiągł sobie, że zabije siostrę. Szukając Kiraz w okolicy komisariatu wpada na nią, gdy dziewczyna wychodzi z Nadire na zakupy. Na widok brata Kiraz rzuca się do ucieczki. Tymczasem Nedimowi udaje się skontaktować z Turgutem. Mężczyzna jednak ucieka z pieniędzmi, które wziął w zamian za złożenie zeznań na korzyść Seher. Okazuje się, że kilka lat wcześniej Turgut poprzysiągł zemstę na Yamanie. Seher zostaje zatrzymana w areszcie. Do celi, w której jest przetrzymywana, trafiają dwie skłócone kobiety. Dochodzi między nimi do bójki. Gdy Seher próbuje interweniować, zostaje ranna.