Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23]

W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 84. Streszczenie

Kiraz udaje się uciec przed okrutnym bratem. Ali angażuje cały policyjny zespół, żeby ochronić dziewczynę. Sultan wykorzystuje okazję, żeby wzbudzić w Kiraz poczucie winy. Ranna Seher trafia do szpitala. Rana okazuje się niegroźna. Zaniepokojony Yaman odwiedza Seher w szpitalu. Troskliwie opiekuje się dziewczyną i obiecuje jej, że zrobi wszystko, by odzyskała wolność. Nedimowi udaje się ustalić miejsce pobytu Turguta. Yaman jedzie tam, by doprowadzić Turguta na policję. Między mężczyznami dochodzi do przepychanki. Mimo pościgu Turgutowi udaje się zbiec.

Kiedy i gdzie oglądać 84. odcinek "Dziedzictwa"?

84. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 8 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 83. odcinka

Gdy Seher zostaje doprowadzona na posterunek, sprawę przejmuje Frat. Seher przypomina sobie, że parę dni wcześniej zgubiła dowód osobisty. Policjant jest pewny, że znalazca dokumentu ją w to wmieszał. Yaman wynajmuje najlepszych prawników, żeby wyciągnęli Seher z aresztu. Ich starania jednak nic nie dają i sprawa zostaje skierowana do prokuratury. Wszyscy, poza Sultan i Begum, świętują szczęśliwe zakończenie sprawy Kiraz. Nadire nie może oderwać oczu od dziewczyny i stale podkreśla jej urodę, co wzbudza w Begum złość. Tymczasem do Stambułu przyjeżdża brat Kiraz - Erdal. Przysiągł sobie, że zabije siostrę. Szukając Kiraz w okolicy komisariatu wpada na nią, gdy dziewczyna wychodzi z Nadire na zakupy. Na widok brata Kiraz rzuca się do ucieczki. Tymczasem Nedimowi udaje się skontaktować z Turgutem. Mężczyzna jednak ucieka z pieniędzmi, które wziął w zamian za złożenie zeznań na korzyść Seher. Okazuje się, że kilka lat wcześniej Turgut poprzysiągł zemstę na Yamanie. Seher zostaje zatrzymana w areszcie. Do celi, w której jest przetrzymywana, trafiają dwie skłócone kobiety. Dochodzi między nimi do bójki. Gdy Seher próbuje interweniować, zostaje ranna.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

