Dziedzictwo odc. 85. Yaman chce wyznać prawdę Seher. Streszczenie odcinka [09.08.23]

Ali pragnie pomóc Kieraz, aby brat jej nie odnalazł. Z kolei Yaman chce wyznać Seher prawdę. Czy kobieta dowie się, że to przez niego miała kłopoty? Już teraz przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 85. Streszczenie

Kiraz boi się, że brat ją odnajdzie. Ali mobilizuje wszystkie jednostki, żeby ją chronić i sam bardzo ją wspiera. Begüm w przypływie zazdrości dzwoni do brata Kiraz i podaje mu adres domu Alego. Podczas gdy policja sądzi, że Turgutowi udało się zbiec za granicę, niespodziewanie Yaman przyprowadza mężczyznę na komisariat. Dzięki jego zeznaniom, Seher zostaje oczyszczona z zarzutów. Seher jest wdzięczna Yamanowi za ocalenie. Yamana zaś dręczą wyrzuty sumienia, że to on ściągnął na nią kłopoty. Pragnie wyznać Seher prawdę, obawia się jednak, że wtedy dziewczyna go znienawidzi.

Kiedy i gdzie oglądać 85. odcinek "Dziedzictwa"?

85. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 9 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 84. odcinka

Kiraz udaje się uciec przed okrutnym bratem. Ali angażuje cały policyjny zespół, żeby ochronić dziewczynę. Sultan wykorzystuje okazję, żeby wzbudzić w Kiraz poczucie winy. Ranna Seher trafia do szpitala. Rana okazuje się niegroźna. Zaniepokojony Yaman odwiedza Seher w szpitalu. Troskliwie opiekuje się dziewczyną i obiecuje jej, że zrobi wszystko, by odzyskała wolność. Nedimowi udaje się ustalić miejsce pobytu Turguta. Yaman jedzie tam, by doprowadzić Turguta na policję. Między mężczyznami dochodzi do przepychanki. Mimo pościgu Turgutowi udaje się zbiec.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Z Gwiazdami - Artur Chamski - zapowiedź