Dziedzictwo odc. 86. Kiraz zostaje porwana. Streszczenie odcinka [10.08.23]

Sultan jest zirytowana faktem, że Ali wciąż pomaga Kiraz. Mężczyzna nie jest jednak w stanie uchronić jej przed niebezpieczeństwem. Co się stanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 86. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 86. Streszczenie

Sultan jest zła, że Ali za bardzo naraża się dla Kiraz. On jednak robi wszystko, żeby schwytać jej brata Erdala. Begüm ma wyrzuty sumienia, że zdradziła Erdalowi miejsce pobytu Kiraz. Ku niezadowoleniu İkbal i Zuhal, Yaman wręcza Seher klucze do rezydencji. Podczas gdy Seher przepełnia wdzięczność i podziw dla Yamana, wściekła Zuhal postanawia znaleźć dowody na to, że to Yaman doprowadził do aresztowania Seher i skłócić ich ze sobą. Yaman wciąż nie może zdobyć się na wyznanie Seher prawdy. Chociaż policja depcze mu po piętach, Erdalowi udaje się dostać do domu Alego i porwać Kiraz. Zgodnie z sugestią Ziyi, Seher i Yusuf przygotowują niespodziankę na urodziny Yamana.

Kiedy i gdzie oglądać 86. odcinek "Dziedzictwa"?

86. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 9 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 85. odcinka

Kiraz boi się, że brat ją odnajdzie. Ali mobilizuje wszystkie jednostki, żeby ją chronić i sam bardzo ją wspiera. Begüm w przypływie zazdrości dzwoni do brata Kiraz i podaje mu adres domu Alego. Podczas gdy policja sądzi, że Turgutowi udało się zbiec za granicę, niespodziewanie Yaman przyprowadza mężczyznę na komisariat. Dzięki jego zeznaniom, Seher zostaje oczyszczona z zarzutów. Seher jest wdzięczna Yamanowi za ocalenie. Yamana zaś dręczą wyrzuty sumienia, że to on ściągnął na nią kłopoty. Pragnie wyznać Seher prawdę, obawia się jednak, że wtedy dziewczyna go znienawidzi.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

