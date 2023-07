Dziedzictwo odc. 87. Zmuszanie do ślubu. Streszczenie odcinka [11.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 87. Streszczenie

Seher nie ma pojęcia, że tort kasztanowy, który przygotowuje z Yusufem dla Yamana wiąże się z traumą mężczyzny. Yaman, nie chcąc zranić Yusufa, próbuje tortu. Seher jest pełna podziwu dla jego hartu ducha. Ali rusza śladem Erdala i porwanej przez niego Kiraz. Erdal daje siostrze ostatnią szansę na zmianę zdania i zgodę na ślub z Doganem. Ale dziewczyna woli umrzeć, niż przyjąć warunki brata. W ostatniej chwili pojawia się Ali. Gdy Erdal do niego strzela, Kiraz osłania go własnym ciałem. Zuhal udaje się przeszukać telefon Nedima i znaleźć jego korespondencję z Turgutem. Chcąc skłócić ze sobą Seher i Yamana, wysyła Seher zrzut ekranu. Seher nie może uwierzyć, że Yaman posunął się tak daleko, żeby rozdzielić ją z Yusufem. Yaman nie może znaleźć słów na swoje usprawiedliwienie.

Kiedy i gdzie oglądać 87. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 86. odcinka

Sultan jest zła, że Ali za bardzo naraża się dla Kiraz. On jednak robi wszystko, żeby schwytać jej brata Erdala. Begüm ma wyrzuty sumienia, że zdradziła Erdalowi miejsce pobytu Kiraz. Ku niezadowoleniu İkbal i Zuhal, Yaman wręcza Seher klucze do rezydencji. Podczas gdy Seher przepełnia wdzięczność i podziw dla Yamana, wściekła Zuhal postanawia znaleźć dowody na to, że to Yaman doprowadził do aresztowania Seher i skłócić ich ze sobą. Yaman wciąż nie może zdobyć się na wyznanie Seher prawdy. Chociaż policja depcze mu po piętach, Erdalowi udaje się dostać do domu Alego i porwać Kiraz. Zgodnie z sugestią Ziyi, Seher i Yusuf przygotowują niespodziankę na urodziny Yamana.