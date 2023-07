Dziedzictwo odc. 88. Stan Kiraz jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [14.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 88. Streszczenie

Ali zawozi Kiraz do szpitala. Dziewczyna traci dużo krwi. Od razu trafia na salę operacyjną. Ali mobilizuje wszystkie ekipy do poszukiwań Erdala. Seher nie jest w stanie pojąć, że Yaman mógł posunąć się tak daleko. Ignoruje mężczyznę, czym wprawia Zuhal i Ikbal w wyśmienity nastrój. Begum dowiaduje się o stanie Kiraz. Nie może sobie wybaczyć, że to z jej winy dziewczyna walczy o życie. Również Sultan ma sobie za złe, że tak gnębiła niewinną dziewczynę. Stan Kiraz gwałtownie się pogarsza. Ali jest przerażony myślą, że może ją stracić. Tymczasem do Turcji wraca śmiertelny wróg Yamana - Aksak. Mężczyzna jest pewny, że Aksak będzie chciał uregulować porachunki z przeszłości.

Kiedy i gdzie oglądać 88. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 87. odcinka

Seher nie ma pojęcia, że tort kasztanowy, który przygotowuje z Yusufem dla Yamana wiąże się z traumą mężczyzny. Yaman, nie chcąc zranić Yusufa, próbuje tortu. Seher jest pełna podziwu dla jego hartu ducha. Ali rusza śladem Erdala i porwanej przez niego Kiraz. Erdal daje siostrze ostatnią szansę na zmianę zdania i zgodę na ślub z Doganem. Ale dziewczyna woli umrzeć, niż przyjąć warunki brata. W ostatniej chwili pojawia się Ali. Gdy Erdal do niego strzela, Kiraz osłania go własnym ciałem. Zuhal udaje się przeszukać telefon Nedima i znaleźć jego korespondencję z Turgutem. Chcąc skłócić ze sobą Seher i Yamana, wysyła Seher zrzut ekranu. Seher nie może uwierzyć, że Yaman posunął się tak daleko, żeby rozdzielić ją z Yusufem. Yaman nie może znaleźć słów na swoje usprawiedliwienie.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.