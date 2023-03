Dziedzictwo odc. 9. Ucieczka przed ślubem. Streszczenie odcinka [13.04.23]

Yusuf wychwala swoją ciotkę. Ikbal nie może tego znieść i postanawia się jej pozbyć. Z kolei Osman ma gościa. Kto go odwiedzi i dlaczego będzie musiał się ukrywać? Koniecznie przeczytaj streszczenie 9. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 9. Streszczenie

Yusuf opowiada domownikom, jak Seher, ryzykując życie, próbowała go ratować. Ikbal nie może znieść myśli, że Seher jest w rezydencji. Postanawia jak najszybciej się jej pozbyć. Na komisariacie wszyscy próbują ustalić tożsamość domniemanej włamywaczki, która zaatakowała Alego. Tymczasem Kiraz dzwoni do Osmana i prosi dawnego nauczyciela o spotkanie. Opowiada Osmanowi o ucieczce przed aranżowanym ślubem. Okazuje się, że jej brat i niedoszły mąż oskarżyli ją o kradzież, wskutek czego jest poszukiwana przez policję. Osman dowiaduje się też, że to Kiraz uderzyła Alego w głowę. Gdy Ali wraca do domu, Kiraz chowa się w łazience. Yaman zgadza się, żeby Seher spędziła z Yusufem trochę czasu w ogrodzie. Seher i Yusuf bawią się w chowanego. Dla Ikbal to okazja, żeby pozbyć się i chłopca i jego ciotki. Pod nieobecność Seher namawia Yusufa, żeby schował się w ciężarówce - chłodni, która akurat stała pod domem.

Kiedy i gdzie oglądać 9. odcinek "Dziedzictwa"?

9. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 13 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 8. odcinka

Seher udaje się uciec z kotłowni, jednak ponownie wpada w ręce Yamana. Yusuf zauważa w pysku psa Yamanafragment odzieży Seher. Stęskniony za ciocią biegnie za psem i trafia do kotłowni. W tym samym czasie Yaman zamyka tam Seher. Kobieta jest równie zaskoczona co szczęśliwa na widok chłopca. W wyniku wady instalacji elektrycznej w kotłowni wybucha pożar. Seher bezskutecznie woła o pomoc. Yusuf coraz gorzej znosi dym. Dziewczynie udaje się wykopać pod drzwiami otwór, przez który każe chłopcu wciągać świeże powietrze. Kiraz, była uczennica Osmana, uciekając przed aranżowanym małżeństwem postanawia szukać pomocy u dawnego nauczyciela. Gdy czeka pod drzwiami Osmana, natyka się na Alego. Bierze mężczyznę za włamywacza i uderza go polanem w głowę. Gdy Ali odzyskuje przytomność postanawia odnaleźć napastnika. Yaman ratuje Yusufa i Seher z płonącej kotłowni. Ku zaskoczeniu domowników, umieszcza Seher w rezydencji pod opieką pielęgniarki.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

