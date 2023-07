Dziedzictwo odc. 90. Yaman nie ma dachu nad głową. Streszczenie odcinka [17.08.23]

Yaman wpada w kłopoty i nie może wrócić do rezydencji. Z kolei Begum spotyka brata Kiraz. Co się stanie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 90. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 90. Streszczenie

Mimo wzmożonej czujności policji Erdalowi udaje się odnaleźć siostrę i wejść do szpitala. Begum próbuje powstrzymać go przed wejściem do pokoju, w którym leży Kiraz. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę i mimo starań Alego udaje mu się zbiec. Seher i Yusuf, w tajemnicy przed domownikami muszą pozostać w wynajętym mieszkaniu na wypadek kolejnej kontroli. Ikbal i Zuhal są zdezorientowane zachowaniem Yamana. Seher nie wpuszcza Yamana do domu. Mężczyzna nie wraca jednak do rezydencji i pilnuje podopiecznych nocując w samochodzie.

Kiedy i gdzie oglądać 90. odcinek "Dziedzictwa"?

90. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 89. odcinka

Yamana próbuje wytłumaczyć Seher powody swego postępowania. Ta jednak nie chce go słuchać i oskarża go o brak ludzkich uczuć. Lekarze próbują reanimować Kiraz. Ku przerażeniu Alego interwencja nie przynosi efektu. Gdy wszyscy tracą już nadzieję, serce Kiraz odzyskuje rytm. Po jakimś czasie, dziewczyna wybudza się ze śpiączki. Erdal postanawia szukać Kiraz w pobliskich szpitalach. Fratowi udaje się aresztować Doana. Ali ma nadzieję, że mężczyzna oprowadzi go do Erdala. Doan nie wytrzymuje presji i wyjawia im plany niedoszłego szwagra. Yaman dostaje informację, że pracownik opieki społecznej jedzie na kontrolę do wynajętego mieszkania. W pośpiechu i bez słowa wyjaśnienia zawozi tam Seher i Yusufa. Gdy inspektorka ma już wejść do pokoju, gdzie ukrywa się Yaman. dostaje pilny telefon i musi odłożyć kontrolę.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

