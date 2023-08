Dziedzictwo odc. 92. Złapanie szpiegów. Streszczenie odcinka [21.08.23]

İkbal jest zirytowana, ponieważ nie wie, gdzie jest Yaman wraz z Seher. Mężczyzna tymczasem zauważa, że jest śledzony. A po co Ali odwiedzi Seher? Przeczytaj streszczenie 92. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 92. Streszczenie

İkbal nie może znieść tego, że nie wie, gdzie podziewają się Yaman, Seher i Yusuf. W perfidny sposób doprowadza Ziyę do ataku paniki, dzięki czemu zwabia Yamana do rezydencji i próbuje wyciągnąć od niego informacje. Ali podejrzewa, że to Yaman stoi za aresztowaniem Kiraz, nie ma jednak na to dowodów. Młody komisarz próbuje przesłuchać Erdala, jednak temu udaje się wyprowadzić go z równowagi i do przesłuchania nie dochodzi. Na posterunku pojawia się Kiraz i na dobre rozlicza się z bratem, by zacząć nowe życie bez niego. Yaman chwyta śledzących go ludzi İkbal, jednak po raz kolejny jest przekonany, że to sprawka Aksaka. Seher ma pretensje do Yamana, że próbuje kontrolować jej życie i tworzy konflikty. Yaman prosi Arifa o radę, jak na powrót zjednać sobie Seher. Ali odwiedza Seher, żeby ostrzec ją przed Yamanem. Tymczasem Begüm odwiedza Erdala w więzieniu, zamierzając kupić jego milczenie.

Kiedy i gdzie oglądać 92. odcinek "Dziedzictwa"?

92. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 21 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 91. odcinka

Yaman pełni wartę pod domem Seher i Yusufa. W wyniku podstępu Zuhal udaje się ściągnąć go do holdingu. Gdy go opuszcza, ruszają za nim ludzie İkbal. Yaman jest przekonany, że to ludzie Aksaka. Udaje mu się ich zgubić. Gdy widzi na ulicy Seher I Yusufa w towarzystwie Selima, ogarnia go wściekłość, obawa o ich bezpieczeństwo oraz zazdrość. I natychmiast zabiera ich do domu. Seher jest wściekła, że tak ją potraktował. Mimo to w głębi duszy zdaje sobie sprawę, że Yaman robi to z troski o nią i bratanka. Jest też wzruszona tym, jak bardzo Yusuf jest przywiązany do stryja. Alemu udaje się w końcu schwytać Erdala. Młody policjant staje przed dylematem, czy ratować życie oprawcy Kiraz. Begüm obawia się, że, Erdal powie policji, kto zdradził mu miejsce pobytu Kiraz. Tymczasem Kiraz wraca do domu, gdzie z otwartymi ramionami wita ją ciotka Sultan.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

