Dziedzictwo odc. 94. Sprzeczka o Yusufa. Streszczenie odcinka [23.08.23]

Atmosfera między Yamanem a Seher jest napięta. Chwilę później dochodzi do awantury. Chodzi o młodego Yusufa. Co się stanie? Co zauważy Firat? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 94. Streszczenie

Ku niezadowoleniu Zuahl i Ikbal, Seher i Yusuf wracają do rezydencji. Siostry myślą, że Seher i Yaman są wrogo do siebie nastawieni. Tymczasem Seher proponuje Yamanowi rozejm. Stawia jednak warunek: o losach Yusufa będą decydować wspólnie. Seher jedzie pomóc Selimowi przygotować duże zamówienie. Zabiera ze sobą Yusufa. W restauracji poznaje znajomego Selima, Ozana. Mężczyzna jest nauczycielem muzyki i gra na ukulele, czym zdobywa serce chłopca. Ozan proponuje Seher, że może udzielać Yusufowi lekcji. Seher wspomina o tym Yamanowi, lecz ten zdecydowanie się nie zgadza. Begum nakłania Sultan, by pomogła jej odzyskać Alego. Kobiety planują, jak skłonić Kiraz do wyprowadzki. Tymczasem Firat zauważa, że Ali jest po uszy zakochany w Kiraz. Komisarz początkowo zaprzecza, potem jednak udaje się po radę do Arifa.

Kiedy i gdzie oglądać 94. odcinek "Dziedzictwa"?

94. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 23 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 93. odcinka

Seher nie wyjawia Alemu, że ma dowody przeciwko Yamanowi. Tymczasem Yaman zleca Nedimowi odnalezienie osoby, która przesłała Seher zrzut ekranu z jego telefonu. Erdal przystaje na propozycję Begüm, która obiecuje mu pieniądze w zamian za milczenie. Ali troskliwie opiekuje się Kiraz, co zauważa Sultan. Yaman przelewa na konto Seher pieniądze. Na wieść o tym dziewczyna jest przekonana, że to łapówka za zatajenie dowodów, wpada we wściekłość i robi Yamanowi awanturę. W tym czasie pojawia się pracownica opieki społecznej. W trakcie spotkania okazuje się, że Yaman przelał pieniądze, żeby wzmocnić pozycję Seher jako opiekunki Yusufa. Seher ma poczucie winy, że niesprawiedliwie potraktowała Yaman. Zuhal nie może znieść tego, że Yaman wybrał Seher, a nie ją. İkbal odkrywa, że jej siostra zakochała się w Yamanie.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

