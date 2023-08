Dziedzictwo odc. 95. Wzruszenie Kiraz i usamodzielnienie. Streszczenie odcinka [24.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 95. Streszczenie

Sultan otacza Kiraz troskliwą opieką. Dorastająca bez matki dziewczyna jest tym bardzo wzruszona, co budzi w Sultan wyrzuty sumienia. Kobieta postanawia wprost porozmawiać z Kiraz o konieczności jej usamodzielnienia się. Yaman, kierowany podejrzeniami początkowo nie zgadza się na lekcje muzyki z Ozanem. Rozmowa z Seher sprawia jednak, że zmienia zdanie i sam kupuje Yusufowi instrument. Gdy Ozan przychodzi do rezydencji swoją uprzejmością i serdecznością oczarowuje wszystkich domowników. Nikt jednak nie podejrzewa, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie i jest poważnie zaburzony. Tymczasem jego pojawienie się w rezydencji podsuwa Ikbal kolejny pomysł na odsunięcie Seher od Yamana. Kiraz zwierza się Alemu, że chce znaleźć pracę. Ali jest temu zdecydowanie przeciwny. Dziewczyna jednak postanawia udowodnić mu, że sobie poradzi.

Kiedy i gdzie oglądać 95. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 94. odcinka

Ku niezadowoleniu Zuahl i Ikbal, Seher i Yusuf wracają do rezydencji. Siostry myślą, że Seher i Yaman są wrogo do siebie nastawieni. Tymczasem Seher proponuje Yamanowi rozejm. Stawia jednak warunek: o losach Yusufa będą decydować wspólnie. Seher jedzie pomóc Selimowi przygotować duże zamówienie. Zabiera ze sobą Yusufa. W restauracji poznaje znajomego Selima, Ozana. Mężczyzna jest nauczycielem muzyki i gra na ukulele, czym zdobywa serce chłopca. Ozan proponuje Seher, że może udzielać Yusufowi lekcji. Seher wspomina o tym Yamanowi, lecz ten zdecydowanie się nie zgadza. Begum nakłania Sultan, by pomogła jej odzyskać Alego. Kobiety planują, jak skłonić Kiraz do wyprowadzki. Tymczasem Firat zauważa, że Ali jest po uszy zakochany w Kiraz. Komisarz początkowo zaprzecza, potem jednak udaje się po radę do Arifa.