Dziedzictwo odc. 96. Ali oszukuje Kiraz. Streszczenie odcinka [25.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 96. Streszczenie

Kiraz intensywnie szuka pracy. Wkrótce dostaje pozytywną odpowiedź i propozycję spotkania. Dziewczyna nie ma pojęcia, że to pułapka zastawiona na nią przez Alego, który postanowił pokazać zagrożenia występujące na rynku pracy. Kiraz jednak niewiele myśląc, podaje wszystkie swoje dane i umawia się na rozmowę w parku. Ku jej zaskoczeniu, czeka tam na nią Ali. Yaman bardzo obcesowo traktuje Ozana i nie może wyzbyć się swoich podejrzeń. Yusuf jest zachwycony lekcjami muzyki. Tymczasem do Ozana wydzwania jego psychiatra i nalega na kontynuację leczenia. Kiraz w końcu udaje się znaleźć pracę w zakładzie odzieżowym.

Kiedy i gdzie oglądać 96. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 95. odcinka

Sultan otacza Kiraz troskliwą opieką. Dorastająca bez matki dziewczyna jest tym bardzo wzruszona, co budzi w Sultan wyrzuty sumienia. Kobieta postanawia wprost porozmawiać z Kiraz o konieczności jej usamodzielnienia się. Yaman, kierowany podejrzeniami początkowo nie zgadza się na lekcje muzyki z Ozanem. Rozmowa z Seher sprawia jednak, że zmienia zdanie i sam kupuje Yusufowi instrument. Gdy Ozan przychodzi do rezydencji swoją uprzejmością i serdecznością oczarowuje wszystkich domowników. Nikt jednak nie podejrzewa, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie i jest poważnie zaburzony. Tymczasem jego pojawienie się w rezydencji podsuwa Ikbal kolejny pomysł na odsunięcie Seher od Yamana. Kiraz zwierza się Alemu, że chce znaleźć pracę. Ali jest temu zdecydowanie przeciwny. Dziewczyna jednak postanawia udowodnić mu, że sobie poradzi.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.