Dziedzictwo odc. 97. Obsesja na punkcie Seher. Streszczenie odcinka [28.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 97. Streszczenie

Ozan obserwuje Seher przez kamerę, którą potajemnie umieścił w jej pokoju. Jego zainteresowanie nią przybiera znamiona obsesji. Będąc w rezydencji Ozan łamie jedną z roślin, czym poważnie naraża się Ziyi. Yaman wzywa Ozana na rozmowę, żeby czegoś się o nim dowiedzieć. Jest przekonany, że mężczyzna coś ukrywa i prosi Nedima, żeby to sprawdził. Szybko wychodzi na jaw, że Ozan kłamał o swoim pobycie za granicą. Przyparty do muru nauczyciel wyznaje, że trzy lata wcześniej stracił w wypadku ukochaną, a po tragicznym wydarzeniu musiał przejść terapię. Seher jest oburzona zachowaniem Yamana i szczerze przeprasza Ozana. Tymczasem Zuhal znajduje w telefonie mężczyzny jego korespondencję z psychiatrą, z której wynika, że Ozan widzi w Seher swoją zmarłą ukochaną. Kiraz jest podekscytowana rozmową o pracę. Ali nie jest tym zachwycony, ale stara się jej pomóc. Tymczasem Kiraz idzie do szwalni na rozmowę o pracę. Udaje jej się przekonać właściciela, żeby ją zatrudnił.

Kiedy i gdzie oglądać 97. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 96. odcinka

Kiraz intensywnie szuka pracy. Wkrótce dostaje pozytywną odpowiedź i propozycję spotkania. Dziewczyna nie ma pojęcia, że to pułapka zastawiona na nią przez Alego, który postanowił pokazać zagrożenia występujące na rynku pracy. Kiraz jednak niewiele myśląc, podaje wszystkie swoje dane i umawia się na rozmowę w parku. Ku jej zaskoczeniu, czeka tam na nią Ali. Yaman bardzo obcesowo traktuje Ozana i nie może wyzbyć się swoich podejrzeń. Yusuf jest zachwycony lekcjami muzyki. Tymczasem do Ozana wydzwania jego psychiatra i nalega na kontynuację leczenia. Kiraz w końcu udaje się znaleźć pracę w zakładzie odzieżowym.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.