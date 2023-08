Dziedzictwo odc. 99. Ofiara przemocy domowej. Streszczenie odcinka [30.08.23]

Seher nadal jest wściekła na Yamana. Tymczasem Ozan uchodzi w oczach innych na bohatera. Co zrobił? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 99. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 99. Streszczenie

Seher jest zła na Yamana za to, że działa za jej plecami i jest tak nieufny i podejrzliwy. Tymczasem Ozan wręcza Yusufowi statek - zabawkę i zachęca do zabawy. Wcześniej wkłada kabel elektryczny do fontanny w ogrodzie. Mężczyzna w ostatniej chwili powstrzymuje Yusufa przed zbliżeniem się do fontanny. Domownicy są wstrząśnięci tym, co się stało. Wszyscy widzą w Ozanie bohatera. Tylko Yaman i Ziya nie mogą się do niego przekonać. Aby wyrazić wdzięczność za uratowanie Yusufa, İkbal zapraza Ozana na rodzinny obiad. Ozan informuje Seher, że za jej namową postanowił wyremontować dom, który niegdyś kupił z narzeczoną i prosi ją, żeby przyjechała wspomóc go radą. Kiraz odkrywa, że Gülten jest ofiarą przemocy domowej. Stara się przekonać kobietę, że powinna coś z tym zrobić. Widząc jak brutalny mąż atakuje Gülten, żądając pieniędzy, Kiraz staje w jej obronie. W domu Kiraz wypytuje Alego o metody walki z przemocą domową. Kiedy Gülten nie pojawia się w pracy, Kiraz idzie do niej do domu i znów jest świadkiem awantury. Zdesperowana, dzwoni na policję. W tym samym czasie do szwalni przychodzi Ali.

Kiedy i gdzie oglądać 99. odcinek "Dziedzictwa"?

99. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 30 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 98. odcinka

Yaman wciąż podejrzewa Ozana o nieszczere intencje. Na wieść, że Seher wyszła z nim na miasto, rusza ich śladem. Przy herbacie Ozan opowiada Seher o swojej narzeczonej. Seher bardzo mu współczuje i darzy mężczyznę coraz większą sympatią. Lekarz Ozana przychodzi do niego pod dom i próbuje skłonić do kontynuowania terapii i przyjmowania leków, on jednak nawet nie chce o tym słyszeć. Wizytę składa mu także Yaman i zmusza Ozana, żeby natychmiast zrezygnował z pracy. Ozan informuje Seher o zakończeniu lekcji. W rozmowie telefonicznej przyznaje, że to Yaman zmusił go do tej decyzji. Seher jest wściekła na Yamana. Przekonuje Ozana, żeby kontynuował lekcje. Kiraz cieszy się, że dostała pracę. Ku jej zaskoczeniu Ali zabiera ją do restauracji, gdzie zebrał wszystkich bliskich, żeby wspólnie świętować jej mały sukces. Pierwszego dnia pracy Kiraz poznaje Gülten. Szybko zauważa, że koleżanka ma spory problem.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością