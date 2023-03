Dzień Kobiet w Myślenicach i okolicy. Co przygotowano dla pań? Katarzyna Hołuj

W środę (8 marca) przypada Dzień Kobiet. Sprawdziliśmy jakie atrakcje będą czekały na panie tego dnia i w kolejnych w Myślenicach i okolicy. Będą to koncerty i spektakle z udziałem lokalnych (i nie tylko) artystów. Łączy je to, że wstęp na nie jest wolny i że mają zapewnić paniom rozrywkę. Można się wybrać na wybrane wydarzenie do Myślenic, Dobczyc, Pcimia, Lubnia lub Skomielnej Białej, a nawet na kilka, bo nie wszystkie odbywają się w tym samym czasie.