Dzień Matki 2023. Kiedy obchodzimy święto wszystkich mam? Pamiętaj o życzeniach na Dzień Mamy

Dzień Matki 2023. Kiedy wypada?

Dzień Matki ma datę stałą, co oznacza, że co roku wypada w tym samym terminie, czyli 26 maja . Tegoroczne święto wszystkich mam będziemy obchodzić w piątek .

Dzień matki – tradycja sięgająca starożytności

Co może dziwić, początki obchodów święta matki sięgają już czasów starożytnych. Jednak samo święto miało trochę inny, a mianowicie politeistyczny charakter. Czczono przede wszystkim matki-boginie, czyli wszelkiego rodzaju bóstwa płodności i urodzaju. Następnie, z powodu przyjęcia przez cesarstwo rzymskie chrześcijaństwa, zabroniono kultywowania owego święta. Tradycja powróciła w XVII wieku na terenach Anglii po nazwą „Niedziela u matki”. Corocznie, w czwartą niedzielę postu, modlono się w katedrach, a następnie składano matkom prezenty w postaci kwiatów lub słodyczy. Dzień ten był wolny od pracy.

Dzień Matki w Polsce

W Polsce obchody Dnia Matki kojarzone są przede wszystkim z obdarowywaniem mam kwiatami, laurkami oraz wszelkiego rodzaju mniejszymi prezentami. Tradycja ta jest najbardziej widoczna w przedszkolach i szkołach, kiedy to maluchy we wzruszający sposób składają mamom życzenia, organizują przedstawienia, śpiewają piosenki i dziękują za okazaną im miłość oraz troskę. Co ciekawe, Dzień Matki po raz pierwszy obchodzony był w Polsce w 1914 roku w Krakowie.