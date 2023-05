Dzień Matki 2023: życzenia i wierszyki dla wszystkich mam. Piękne, wzruszające, wyjątkowe 26.05.

Dzień Matki 2023. Życzenia dla mamy

Życzę Ci Mamo odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fal, które pchają statek do przodu.

Kochana Mamo, z okazji Twojego święta wysyłamy Ci moc uścisków oraz najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu powodów do radości. Mamy nadzieję, że Twój dzień jest tak wspaniały, jak Ty sama!

Kochana Mamo! Dziękuję za każde spędzone z Tobą chwile, za pokazywanie mi świata i wychowanie. Kocham Cię za wszystko co dla mnie robisz, a najbardziej za to, że po prostu jesteś. Z okazji Twojego święta życzę Ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i sukcesów.

Piękne życzenia z okazji Dnia Matki

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że jesteś światełkiem w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla mnie jesteś.

Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia.

Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle,

ile Ty dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię Mamo.

Małe moje ręce, serduszko gorące,

nikt mnie tak jak mama nie kocha pod słońcem.