Dzień Mężczyzny 2023. Kiedy obchodzimy święto wszystkich panów? Co podarować im w tym szczególnym dniu?

Kiedy jest Dzień Mężczyzn w 2023 roku?

Dzień mężczyzn obchodzony jest co roku tego samego dnia, czyli 10 marca (tym razem będzie to piątek). Oznacza to, że wypada zaledwie dwa dni po Dniu Kobiet.

Dzień Mężczyzn 2023: historia święta

Tradycja obchodzenia tego dnia została zapoczątkowana 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Taką datę obchodów przyjęło ponad 80 państw na całym świecie. Wszystko związane jest z piłką nożną. Tego dnia reprezentacja wspomnianego kraju walczyła w eliminacjach do Mundialu. Było to przełomowe wydarzenie, które jednoczyło mieszkańców skonfliktowanego państwa.

W niedługim czasie Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła ustanowić ten dzień świętem panów. Jest on poświęcony przede wszystkim promowaniu wartości, jaką mężczyźni wnoszą do świata, oraz podkreślaniu pozytywnych wzorców do naśladowania.

Istnieje również inna teoria co do pochodzenia Dnia Mężczyzn. 10 marca Kościół katolicki i prawosławny wspomina 40 Męczenników z Sebasty. Kilka krajów – w tym Polska – uważa, że to właśnie z tego powodu rozpoczęto świętowanie.