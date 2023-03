Dzień Mężczyzny 2023. Życzenia i wierszyki dla kolegi, przyjaciela, ukochanego 11.03.23

Dzień Mężczyzny 2023: życzenia

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było przykrej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn życzy...

W Twoje święto chłopaku miły

z całego serca i z całej siły

życzę Ci dużo szczęścia i radości,

sukcesów w pracy i w miłości!

Wszystkiego najlepszego

dla chłopa dużego,

dużo wódki, dużo kasy,

a dla chłopaka małego,

dużo szczęścia i nauki,

bądź zdrowiutki i słodziutki.

Z okazji tego dnia niezwykłego!

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego:

Humoru radosnego

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

I uśmiechu pogodnego

Na każdy moment życia.

Dzień mężczyzny jest raz w roku,

więc się ciesz, że to właśnie dziś obiboku,

radości, szczęścia życzę Ci

i abyś zdrowy zawsze był!