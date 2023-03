Dzień Mężczyzny 2023. Życzenia i wierszyki dla kolegi, przyjaciela, ukochanego 6.03.23

Dzień Mężczyzny po raz pierwszy świętowany był 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Taka data obchodów przyjęła się aż w 80 krajach. W Polsce natomiast życzenia składamy panom 10 marca. Jeśli nie macie pomysłu na ułożenie zabawnych, ciekawych lub romantycznych życzeń, poniżej przedstawiamy „gotowce”, które można napisać na kartce lub wysłać sms-em.

Dzień Mężczyzny 2023: życzenia

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było przykrej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn życzy... W Twoje święto chłopaku miły

z całego serca i z całej siły

życzę Ci dużo szczęścia i radości,

sukcesów w pracy i w miłości! Wszystkiego najlepszego

dla chłopa dużego,

dużo wódki, dużo kasy,

a dla chłopaka małego,

dużo szczęścia i nauki,

bądź zdrowiutki i słodziutki. Z okazji tego dnia niezwykłego!

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego:

Humoru radosnego

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

I uśmiechu pogodnego

Na każdy moment życia. Dzień mężczyzny jest raz w roku,

więc się ciesz, że to właśnie dziś obiboku,

radości, szczęścia życzę Ci

i abyś zdrowy zawsze był!

Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Mężczyzny

Z okazji Dnia Mężczyzn składam Ci moc życzeń:

uśmiechu, zdrowia, radości,

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód, uśmiechu wesołego

i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów,

pogody ducha na każdy dzień

i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński! W Dniu Chłopaka życzę Ci, abyś zawsze służył mi:

Siłą, gdy popsuje mi się odkurzacz,

Śmiechem, gdy mnie życie zacznie wkurzać,

Radą, gdy popadnę w wątpliwości,

Ciałem, gdy zapragnę też miłości! Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię! W Dniu Mężczyzny przyjmij buziaczka

Od zawsze kochającego kociaczka!

Choć rozśmieszasz mnie do łez,

bałaganisz, kiedy chcesz...

Podniebienie masz francuskie.

"... założyłaś nie tę bluzkę...!"

Twoje fochy znoszę wciąż,

...ale taki już mój mąż.

Jednak w Dniu Twojego święta,

takich rzeczy nie pamiętam.

W spełnianiu zachcianek chcę Ci dorównać kroku!

Byś Ty mógł spełniać moje przez resztę roku!

Wierszyki na święto panów

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną

Oraz troski w dal odpłyną.

Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci, abyś zawsze pamiętał, aby być prawdziwym mężczyzną. To ja mała różyczka...

Wypadłam z koszyczka...

Nie umiem winszować

tylko mojego Chłopaka mocno pocałować... Dla najwspanialszego mężczyzny najlepsze życzenia,

niech świat na lepsze dla niego się zmienia,

beztroskich chwil, udanych momentów,

tylko udanych eksperymentów, słoneczka latem, mnóstwa śniegu zimą,

niech wszystkie chwile radości płyną! Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci,

Abyś był pomocny jak komputer,

Szybki jak japoński skuter,

Sympatyczny jak maskotka

I słodziutki jak szarlotka.

