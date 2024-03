Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Abp Jędraszewski na Wawelu: "Ich przelana krew jest jednym wielkim wołaniem o wierność"

- Wiemy, że słowo "zdrada" nie jest ostatnim słowem ani w dziejach Józefa, ani w dziejach Chrystusa. Ponad ludzkimi zdradami, upadkami i grzechami jest jeszcze Boża Opatrzność, która - jak to się mówi - kreśli proste linie na krzywych ludzkich ścieżkach - zauważył metropolita krakowski, podkreślając, że Jezus jest jak kamień odrzucony przez budujących, który stał się fundamentem dla budujących na Nim swoje życie. Od początków dziejów Kościoła świadczą o tym Apostołowie - Piotr i Paweł. - On jest tym, o którego potykają się wszyscy zdrajcy. I On jest też tym, który daje nadzieję, mimo - wydawałoby się - beznadziejnej sytuacji - dodawał arcybiskup.

Te dwa wątki - zdrady i nadziei w zmartwychwstanie i potęgę Rzeczypospolitej - z nową, dramatyczną siłą doszły do głosu pod koniec drugiej wojny światowej, kiedy jedną okupację zastąpiła druga. Polscy patrioci podjęli walkę. - To była walka beznadziejna - beznadziejna, gdy chodzi o ich własne życie, ale nie gdy chodzi o Rzeczpospolitą i o przyszłość Polski - podkreślał abp Marek Jędraszewski, zwracając uwagę, że 1 marca obchodzimy jeden z najbardziej tragicznych momentów najnowszej historii Polski.

Metropolita przypomniał, że 1 marca 1951 r. na Mokotowie zamordowano ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa", żołnierza ZWZ-AK, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" oraz sześciu jego najbliższych współpracowników. Zamordowano ich zdradziecko na sposób katyński - strzałem w tył głowy i "bardzo dbano o to, aby pamięć o nich nie przetrwała, a wśród tych, którzy mieliby o nich pamiętać, żeby łączyła się z przekleństwem; to ich - obrońców ojczyzny i bohaterów określono mianem zdrajców".

Abp Jędraszewski przywołał gryps, jaki ppłk. Łukasz Ciepliński napisał do swojego trzyletniego synka niedługo przed śmiercią. Arcybiskup zaznaczył, że był to zarówno testament dla Andrzejka, jak i dla jego współczesnych - Polaków lat 50. i 60. - To także testament dla nas, bo nakreślił ppłk. Łukasz Ciepliński bardzo wyraźną hierarchię wartości: "Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze", bo człowiek żyje wyższymi wartościami niż życie tylko czysto biologiczne, bo człowiek, bo oficer, bo żołnierz zwłaszcza żyje hasłem "Bóg - Honor - Ojczyzna" - mówił metropolita, zauważając, że sens każdego z tych słów wybrzmiał w tym testamencie.