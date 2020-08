Dziesięć centymetrów insekta

Gdyby do ciała długości palca mężczyzny doliczyć czułki i sterczące na końcu ciała pokładełko, to miałby dobre dziesięć centymetrów. Nawet sięgnąłem po linijkę, ale owad zachował czujność i zwiał na ścianę. Budził respekt, tym bardziej, że potrafi zrobić nieprzyjemny użytek ze swoich szczęk. Z tego powodu unikam bliższych kontaktów z insektem.

Jest bardzo bliskim krewniakiem konika polnego, któremu wczoraj poświęciłem nieco czasu. Zostawiłem go na deser, gdyż zielony olbrzym ma całkowicie odmienne menu. W młodości, czyli gdy jest długości centymetra, zadowala się zieleniną. Wraz ze wzrostem rozmiarów rośnie apetyt. Pasikonik zamienia się w drapieżnika. Biada napotkanym gąsienicom czy innym owadom, które szybko nie zejdą mu z drogi. Wpierw wpadną w mocarny uścisk przednich odnóży, by po chwili zostać zjedzonymi. Głośne i monotonne ćwierkanie, jakie dolatuje zza okna, to radosne gody. Śpiewają dla przywabienia samicy. Niestety, to także najdokładniejsza cezura apogeum lata.