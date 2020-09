Dziewięćsił, czyli dziewięć tajemnych mocy

Co prawda podlega ochronie, lecz niewiele mu to pomaga. Dziewięćsiły są związane okrawkami wykaszanych lub wypasanych hal. Te zaś nikną w oczach zarastając lasem. Tak znika magiczna roślina.

Dziewięćsił to ozdoba górskich łąk i hal. Kwitnie od połowy lata do późnej jesieni. W tej chwili wszedł w apogeum kwitnienia. Białe kwiaty otwierają się podczas słonecznych dni i zamykają przed deszczem.

Nie znalazłem listy owych potęg, ale brzmi to poważnie. W numerologii liczba dziewięć to kwintesencja altruizmu i wrażliwości na cudzą krzywdę.

Co do leczniczych właściwości, to stare receptury polecają alkoholowe nalewki z dziewięćsiłu na niestrawności. I potencję dla panów. Czyli dawny odpowiednik niebieskich tabletek ze współczesnych aptek. Tak twierdził cesarz Karol Wielki. Monarsze i rycerzowi bez skazy można wierzyć.

Mięsiste dno koszyczka jadano jako warzywo, lecz tego nie sprawdzajcie, gdyż jak wspomniałem chroni go prawo. Legalne sadzonki kupicie w centrach ogrodniczych. Możecie sprawdzić, czy ma owe moce…