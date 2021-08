Dziki i ich dzikie życie wkraczają do miast

Dzikie życie w dziczej postaci wkracza do miast. Dziki są inteligentne. Wywęszyły śmietniki pełne pachnących odpadów, a gdy je szczelnie pozamykano dobrzy ludzie zaczęli podrzucać im jedzenie wprost pod ryje. Najważniejszy jest święty spokój.

W miastach nie ma polowań, a sztukę mijania samochodów dziki opanowały perfekcyjnie. Sporo zrobiły rowery. Tłumy rowerzystów pedałują po leśnych dróżkach i dwunogie istoty zwyczajnie się dzikom opatrzyły. Podobnie jak grzybiarze i zbieracze jagód. Najważniejsza jest jednak kukurydza. Wielkie pola uprawne odmian o nasionach bogatych w białko, które zwierzaki traktują jak darmową stołówkę.

Na pożywnej diecie lochy, czyli samice dzików, osiągnęły szczyt płodności. Nawet piętnaście warchlaków rok do roku! W lasach zapanował tłok, a nadwyżki zwierząt kolonizują miasta. Jedyne co może je zatrzymać to epidemia afrykańskiego pomoru świń i masowe polowania. Te ostatnie miejskim dzikim nie zagrażają. Z tłumikami na lufach lub bez, z asystą policji, z ambony czy z nagonką, nikt nigdy w mieście do dzików strzelał nie będzie. Zaś biorąc pod uwagę inteligencję zwierzaków, gdy las nie będzie bezpieczny wyemigrują do miast.