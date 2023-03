Dziś, 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jak oszczędzać wodę?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak zużywa nawet do 100 litrów wody dziennie. Tymczasem zasoby wody na świecie kurczą się, a w Polsce już od kilku lat występuje niedobór wody.

Woda dobrem deficytowym

Miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Trudno lekceważyć fakt, że każdego roku blisko dwa miliony ludzi umiera z powodów związanych z zanieczyszczeniem wód pitnych, z czego większość to dzieci. Dużym problemem jest też wzrost zanieczyszczeń. Woda pitna staje się więc na świecie dobrem deficytowym.

Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie i jej marnotrawienie.

Jak oszczędzać wodę w domu

Najwięcej wody zużywamy do mycia się (36 proc.) oraz spłukiwania toalety (30 proc.). Pranie w przeciętnym polskim domu pochłania około 15 proc. wody, a mycie naczyń – 10 procent.

Możemy to robić na kilka sposobów:

Jak oszczędzać wodę poza domem

Udowodnione jest , że dużo mniej wody zużywa się przy produkcji artykułów pochodzenia roślinnego. Ogromne znaczenie ma to, skąd pochodzą produkty, które na co dzień kupujemy. Te wyprodukowane bliżej nas są bardziej ekologiczne. Podsumowując:

Wodę powinniśmy oszczędzać także poza domem: czy to w pracy, czy choćby myjąc samochód. Ważne są nasze wybory konsumenckie, zwłaszcza te dotyczące diety i stylu życia oraz sposobu korzystania z usług.

Jak zmienić miasta

Ważna jest popularyzacja ogrodów deszczowych, czyli obsadzenie wodolubnymi roślinami zagłębienie w gruncie umożliwiające zatrzymanie, oczyszczenie oraz powolne wsiąkanie wód opadowych do gruntu. W bonusie otrzymujemy walor ozdobny!

Współczesne i nowoczesne miasta rozwijają się z ogromną intensywnością. By złagodzić skutki zmian klimatu dla zasobów wody w miastach, potrzebne są rozwiązania, które pozwolą chronić te zasoby w całym obiegu wody.

- Sugerujemy także instalowanie zielonych dachów. Zwiększają one bioróżnorodność w mieście, zmniejszając efekt wyspy ciepła. Zielone dachy umożliwiają retencję wód opadowych. Takie działania podejmowane są w miastach na całym świecie – podpowiada Jacek Zalewski, dyrektor Działu Realizacji Projektów w Retencja.pl.

Dzień Wody 2022: Woda jest życiem

Światowy Dzień Wody to idealna okazja, aby przypomnieć, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest jej spożywanie.

Nasze ciało to w 70 procentach woda. To dzięki niej w organizmie dochodzi do transportu wewnątrzustrojowego substancji odżywczych, hormonów, witamin, produktów przemiany materii.

Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu Unsplash

Wg specjalistów ds. żywienia, dzienna dawka płynów niezbędna dorosłemu człowiekowi to średnio 1,5 -2 l plus 1 l płynów przyjmowanych w pokarmach stałych. Przy wytężonym wysiłku albo w czasie upalnego dnia to zapotrzebowanie znacznie wzrasta. Dietetycy uczulają, żeby pić wodę małymi łykami, przed i po posiłkach.

Ważne jest, by w życiu codziennym zachować umiar i odpowiedzialność w korzystaniu ze skarbu, jakim jest woda.