Dziś urodziny „Dziennika Polskiego”. Czymże by był Kraków…

Początki były trudne, kilka dni po zwiastującym koniec wojny wkroczeniu do Krakowa Armii Czerwonej. W mieście wciąż trwał chaos. To wtedy, 25 stycznia w budynku przy ulicy Wielopole Witold Balicki oraz Witold Zechenter i Jacek Fruhling wraz z częścią przedwojennego zespołu „Ikaca” uruchomili pierwszy po okresie niemieckiej okupacji dziennik w Krakowie. Był to „Dziennik Krakowski”, który po ośmiu numerach, 4 lutego 1945 r. już na zawsze został „Dziennikiem Polskim”: - Wybraliśmy tę nazwę nieprzypadkowo (…) Kraków jest w tej chwili jedynym pełnokrwistym miastem polskim (…) Kraków ma dziś możliwości – ba! Ma obowiązek stania się duchową stolicą Polski, (…) dlatego gazeta którą Kraków będzie wydawał, musi mieć zasięg ogólnopolski - czytamy w pierwszym numerze „DP”. Podkreślano wówczas także, że gazeta „nie jest organem żadnej partii” i że stawia sobie za cel „ukazanie czytelnikowi niezakłamanej rzeczywistości”.