Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat – to klucz do poprawy stanu środowiska

Małopolska to wie i przywiązuje dużą wagę do edukacji ekologicznej najmłodszych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na liście swych priorytetów stawia bardzo wysoko wszelkie kwestie związane z przyrodą i ekologią – zarówno lokalnie, jak i globalnie – prowadząc rozmaite działania w tym zakresie.

Wrażliwość na naturę to bardzo ważny aspekt wychowania każdego dziecka. Obserwacja, poznawanie gatunków roślin i zwierząt oraz wiedza, jakie współzależności zachodzą w przyrodzie, są kluczowe dla rozwoju dzieci i ich świadomości przyrodniczej oraz kształtowania postaw szacunku dla natury.

Warsztaty, wycieczki, zajęcia w terenie

Wśród wielu inicjatyw edukacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego województwa należy m.in. wskazać te realizowane w ramach projektu EkoMałopolska, a także w ramach otwartego konkursu ofert dla instytucji pożytku publicznego na dofinansowanie działań proekologicznych. W kończącym się roku zrealizowano 21 zadań wyłonionych w tym konkursie, na kwotę 450 tys. zł. Były to przede wszystkim zadania o charakterze edukacyjnym skierowane do dzieci i nastolatków.