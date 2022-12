Edukacja. Szkoła może się zmienić! Stworzyli niesamowitą przestrzeń dla dzieci

- Chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że szkoła może się zmienić. W tym systemie, w którym teraz jesteśmy, można bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby uczniowie w szkole byli szczęśliwi. W wszystko to zgodnie z prawem, przy wsparciu funduszy z ministerstwa, różnych programów, rady rodziców i społeczności - mówi Anna Czyżycka, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Binczarowej. Binczarowa to niewielka miejscowość, malowniczo położona niedaleko Nowego Sącza.

W szkole, na pierwszy rzut oka, najbardziej widać przestrzenie, które uległy przemianie w czasie ostatnich kilku lat.

Zielona Czytelnia

20 leżaków tworzy krąg. Każdy inny, po to, aby pokazać dzieciom różnorodność świata i różnorodność pasji, więc każdy leżak coś innego przedstawia. Służą lekcjom z języków polskiego, angielskiego czy niemieckiego czy jakimkolwiek zajęciom, które mogą się odbywać poza zwykłą klasą, a takich zajęć jest całkiem sporo.

Zielona czytelnia, czyli aktywne zajęcia poza klasą Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Binczarowej

Co dalej? Wchodzimy w mały korytarz, a tam - sofy, pufy, 3 hamaki sensoryczne i półki zapełnione czasopismami (od "National Geographic" po "Vogue'a" i poradniki kuchenne), żeby pokazać dzieciom, że niekoniecznie muszą ciągle siedzieć w telefonach. Nauczyciele nie chcą zabierać telefonów, ale pokazać, że gazety też mogą być wciągające i ciekawe. Mogą być pretekstem do zwykłej rozmowy. W szkole obowiązują dyżury pedagogów na przerwach. Najpierw był kłopot: Kto tam będzie dyżurował? Tymczasem okazało się, że to właśnie tam są najbardziej ulubione dyżury nauczycieli, bo albo się siedzi albo w hamaku, albo na sofie i... gada się z dziećmi, młodzieżą. Uwielbiają to. Pierwsze, co robią po przyjściu do szkoły, to tam biegną, a jak brakuje im miejsca na sofie, to przynoszą sobie leżaki.