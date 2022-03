Edward Siarka - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Edward Siarka?

wiek: 58

wykształcenie: wyższe

Edward Siarka, polski polityk i nauczyciel, urodzony w 1963 r. w Rabce. Studia ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu doradztwa europejskiego w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej “Ignatianum” w Krakowie. Pracował jako nauczyciel historii oraz dyrektor szkoły podstawowej.

W latach 1994-1997 był w zarządzie gminy, później w latach 1998-2005 był wójtem gminy Raba Wyżna. W latach 1998-2002 był również radnym powiatu nowotarskiego. Należał do Partii Chrześcijańskich Demokratów, później do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 r. został wybrany do Sejmu. W 2007 r. ponownie otrzymał mandat poselski. W 2011 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję. Dołączył do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. W 2012 r. zaczął tworzyć struktury tej partii na Podhalu. W 2013 r. został przewodniczącym rady głównej tego ugrupowania. W 2014 r. zasiadł w klubie parlamentarnym Sprawiedliwa Polska. W 2015 r. zmieniono nazwę na Zjednoczona Prawica.

W 2015 r. oraz 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2019 r. został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS jako przedstawiciel Solidarnej Polski. W 2020 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Został także pełnomocnikiem rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa.