Edytorial. W drodze do NORMALNOŚCI

Maj przywitał nas chłodno. Gdy patrzymy przez okno, na myśl przychodzi piosenka Maanamu o maju „wyjątkowo zimnym”. Oprócz nienajlepszej pogody przyniósł także dużo smutniejsze wieści - zmarł Bronisław Cieślak, krakowianin, aktor, dziennikarz i polityk.

Kultowy „07” już się nie zgłosi. I choć sam na naszych łamach mówił, że nie przepada za określaniem go mianem „polskiego Jamesa Bonda”, to w pamięci widzów, od lat śledzących powtórki przygód porucznika Borewicza, pozostanie charyzmatycznym człowiekiem do zadań specjalnych. Będzie go bardzo brakowało.

Ale tegoroczny maj przynosi nam także dobre informacje. To przyspieszenie akcji szczepień przeciwko Covid-19. Akcji, której rozmiary widzieliśmy w ubiegły weekend w całej Polsce, a która pokazuje nam, jak bardzo rwiemy się do normalności, do wolności, do życia.