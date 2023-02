Egzamin ósmoklasisty 2023 - harmonogram. Kiedy odbędą się tegoroczne testy dla ostatnich klas szkoły podstawowej? 8.02.23

Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się od 23 do 25 maja 2023 roku. Uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do trzech przedmiotów w formie pisemnej:

23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut

24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut

25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 6 lipca 2023 roku.