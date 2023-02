Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023. Te zagadnienia należy znać. Co pojawiło się w poprzednich latach?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy i o której odbędzie się test z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Termin dodatkowy

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, przygotowano terminy dodatkowe w czerwcu:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 już w lipcu

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl . Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 6 lipca 2023 roku.

Zasady egzaminu ósmoklasisty. Ile procent należy uzyskać, aby zdać?

Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.