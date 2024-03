Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2024. Jak będzie wyglądał egzamin? [TERMIN, ZADANIA, ARKUSZE]

Egzamin ósmoklasisty 2024. Na początek egzamin z języka polskiego

Na początku uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego , który rozpocznie się we wtorek 14 maja o godzinie 9:00 . Na jego napisanie ósmoklasiści otrzymają aż 120 minut , czyli 2 godziny.

W 2024 roku egzaminy ósmoklasisty odbędą się w połowie maja. Jak co roku zostaną przeprowadzone z następujących trzech przedmiotów:

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego: co znajdzie się w arkuszu? [ZADANIA]

Liczba zadań na egzaminie z języka polskiego wynosi od 17 do 26 (w tym od 5 do 9 zadań otwartych). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać 45 punktów .

Wymagania egzaminacyjne na teście ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: arkusze z poprzednich lat:

Egzamin 8-ósmoklasisty. Ile procent należy uzyskać, aby zdać egzamin ósmoklasisty?

Dla egzaminu nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki liczą się jednak podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.