Ekologicznie. Ciepły dom przyjazny środowisku

Dobry projekt to podstawa

Budownictwo przyjazne środowisku ma swój początek już na etapie projektu inwestycji. Ma on największe znaczenie. Trzeba przeanalizować przyszłe koszty eksploatacyjne, wpływa obiektu na otaczające środowisko oraz to, jak szybko zwrócą się koszty poniesione we wstępnych etapach wykonawczych. Wartość takiego projektu, pod kątem szeroko rozumianej ekologii i ekonomii, oceniamy przede wszystkim na podstawie materiałów i elementów, które bezpośrednio prowadzą do ograniczenia zużycia energii, wody oraz unikania związków, które są szczególnie uciążliwe dla środowiska naturalnego.