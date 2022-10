Eksperci: palacze w Unii przeżyją szok cenowy. Chyba że Unia weźmie przykład z Polski i jej mapy akcyzowej, która jest „na piątkę z minusem”

Z perspektywy polskiego Ministerstwa Finansów, nasza mapa akcyzowa na wyroby tytoniowe na lata 2022-2027 zdaje egzamin: rosną wpływy do budżetu, np. w pierwszym półroczu 2022 r. do fiskusa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe trafiło o 1,55 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Bardzo silna w Polsce i ważna dla budżetu branża tytoniowa też może być zadowolona: w pierwszym półroczu 2022 sprzedała o ok. 12 proc. więcej papierosów niż w analogicznym okresie 2021. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży legalnych wyrobów jest ściśle związany z kurczeniem się szarej strefy tytoniowej: wedle najnowszych szacunków w ciągu siedmiu lat udało się ją ograniczyć z ok. 19 do 4,9 proc., co jest dodatkowym źródłem dochodów dla fiskusa.