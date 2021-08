Ekstraklasa 2021-2022: wyniki na żywo dzisiaj, tabela, terminarz rozgrywek [22.08]

NOWE Elif odc. 1032. Zaręczyny Alev i Safaka. Streszczenie odcinka [23.08.2021]

Alev chce pogrążyć Jülide i doprowadzić do załamania. W jaki sposób chce ją upokorzyć? Czy zaręczyny Alev i Safaka rzeczywiście będą miały miejsce? Z kolei Tufan pragnie zbliżyć się do Emirhana. Nie jest to jednak takie proste. Kerem zaś wraca do holdingu. Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1032. odcinka Elif!