Ekstraklasa siatkarek. Rozpoczął się historyczny sezon dla drużyny Roleski Grupa Azoty Tarnów

Początki tarnowskiego klubu sięgają 1996 roku. Wówczas założono Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. Drużyna najpierw rywalizowała w trzeciej lidze, potem w drugiej. Od sezonu 2017/18 zespół grał na parkietach pierwszoligowych, a wiosną tego roku, po wygranej 3-1 finałowej rywalizacji ze Stalą Mielec, awansował do ekstraklasy.

Latem powołano spółkę Volley Jedynka Tarnów, która zarządza drużyną. Jej prezesem został były reprezentant w piłce nożnej Adam Kokoszka.

Jednym z głównych architektów tego sukcesu jest Piotr Górnikiewicz, który przez kilka lat pełnił funkcję prezesa klubu i nadal odgrywa w nim kluczową rolę.

- Naszym celem jest spokojne utrzymanie i żeby nie narobić zbyt wielu długów. Czasy są ciężkie i trudno pozyskać odpowiednie środki. Dla nas ma to być sezon na przetarcie. Czeka nas dużo nowych wyzwań sportowych i organizacyjnych. Chcemy też sprawić jak najwięcej radości kibicom, czyli wygrywać mecze u siebie i walczyć na wyjazdach. Oczywiście, chcielibyśmy awansować do czołowej ósemki. Zobaczymy czy nam się to uda. Liga jest mocna – powiedział Górnikiewicz, który wyjawił, że budżet tarnowskiego klubu wynosi około trzech milionów złotych.