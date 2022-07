Ekstraklasa siatkarzy. Mistrz olimpijski Kevin Tillie w Projekcie Warszawa

Tillie karierę seniorską rozpoczął w amerykańskim University of California w Irvine. W 2013 roku trafił do ligi włoskiej do zespołu CMC Rawenna, a następnie przeniósł się do tureckiego Arkasu Spor Izmir. Na swoim koncie ma również grę w chińskim Beijing BAIC Motors oraz włoskich Azimucie Modena i Top Volley Cisterna.

W minionym sezonie wrócił do swojego kraju i bronił barw Tours VB, z którym wywalczył srebro ligi francuskiej oraz zajął drugie miejsce w Pucharze CEV, eliminując w półfinale PGE Skrę Bełchatów.

Przyjmujący jest także utytułowanym zawodnikiem francuskiej reprezentacji. W 2015 roku razem z trójkolorowymi zdobył mistrzostwo Europy oraz złoto Ligi Światowej, natomiast w 2021 roku złoto igrzysk olimpijskich.

"Kibice Projektu świetnie znają Kevina, więc nie trzeba im go bliżej przedstawiać. Sam fakt, że jest aktualnym mistrzem olimpijskim świadczy o jego klasie sportowej. Wierzę, że jako doświadczony zawodnik będzie pewnym punktem naszej drużyny w nadchodzącym sezonie" – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor sportowy Projektu Warszawa.