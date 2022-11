El. ME koszykarek. Agnieszka Skobel: Musimy przygotować się na najsilniejszą Słowenię

Występująca w grupie D Polska po dwóch spotkaniach ma w dorobku zwycięstwo nad Albanią (125:19) oraz porażkę na wyjeździe z Turcją (41:52). Słowenki, które będą wspólnie z Izraelem organizatorem mistrzostw Starego Kontynentu, mają w nich zapewniony udział. Mimo to startują w eliminacjach i we wcześniejszych meczach rozgromiły na wyjeździe Albanię (127:28) oraz uległy u siebie Turczynkom 62:78.

Słowenia kwalifikacje może potraktować ulgowo i dla polskiej reprezentacji może być to pewna niewiadoma.

"Słowenia od kilku lat jest topową drużyną w Europie, ma kilka klasowych zawodniczek. Jest jakiś znak zapytania, w jakim składzie zagra z nami, gdyż nie musi się kwalifikować. My jednak na to nie możemy patrzeć, musimy przygotowywać się na to najsilniejsze zestawienie" – powiedziała reprezentantka Polski Agnieszka Skobel.

Podopieczne trenera Marosa Kovacika latem spędziły wspólnie kilka tygodni na zgrupowaniach. Wygrały m.in. turniej w Atenach, gdzie pokonały Serbki, Chorwatki i Greczynki. W tych spotkaniach wzięła udział Stephanie Mavunga, która była jedną z liderek zespołu. Pochodząca z Zimbabwe koszykarka BC Polkowice wciąż czeka na polski paszport i na razie nie może wspomóc biało-czerwonych.