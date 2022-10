El. ME piłkarzy ręcznych. Damian Przytuła zastąpił Tomasza Gębalę w kadrze na mecze z Włochami i Łotwą

Gębala od dłuższego czasu boryka się z urazem kolana. Stan zdrowia jednego z filarów obrony zespołu narodowego nie pozwala na jego grę w najbliższym czasie. W tej sytuacji trener Patryk Rombel do 20-osobowej kadry powołał rozgrywającego Damiana Przytułę, który w tym sezonie ekstraklasy zdobył już 38 bramek, mając skuteczność powyżej 62 procent.

Biało-Czerwoni o pierwszego punkty w eliminacjach powalczą w katowickim Spodku z Włochami. Bilans spotkań z drużyną Italii jest bardzo korzystny dla Polski. Na 15 bezpośrednich meczów Polacy wygrali 11-krotnie, dwa razy zanotowano remis i dwukrotnie lepszy okazywał się rywal. Włochy tylko raz wystąpiły w finałach ME - w 1998 roku, gdy były gospodarzem turnieju.

Identyczne dokonania ma kolejny z rywali zespołu Rombla - Łotwa (ME 2020 - PAP). Historia bezpośrednich spotkań siłą rzeczy nie jest zbyt bogata. Polski zespół z Łotwą mierzył się tylko cztery razy, zwyciężając trzykrotnie i raz przegrywając. Do piątego meczu tych reprezentacji dojdzie w niedzielę w miejscowości Valmiera. Łotwa do rozgrywek grupowych przebijała się z prekwalifikacji, wygrywając w dwumeczu z Bułgarią. Reprezentantem Łotwy jest m.in. klubowy kolega Kamila Syprzaka z Paris Saint Germain, mierzący 215 cm wzrostu prawy rozgrywający Dainis Kristopans.