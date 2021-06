Elif odc. 1001. Mahir odcina studentom stypendia. Streszczenie odcinka [24.06.2021]

Elif odcinek 1001. Streszczenie

Şafak ukrywa przed matką datę swojego wyjazdu. Alev jednak przeszukuje jego rzeczy i dowiaduje się, że jej ukochany wyjeżdża za dwa dni. Chcąc nie dopuścić do tego, prosi o pomoc Tufana. Ten jednak jasno daje jej do zrozumienia, że nie może na niego liczyć.

Elif - nieoczekiwane zacieśnienie więzów

Rana dowiaduje się o nielojalności Rzy. Pozbywa się go i na jego miejsce zatrudnia Sedata. Mahir nie zgadza się na odcięcie stypendiów. Kiymet jednak stosuje szantaż emocjonalny wobec syna i przekonuje go, by zrealizował ich plan. Hümeyra składa Melek wizytę. Ma nadzieję, że nakłoni Melek i Elif do zamieszkania w rezydencji. Między kobietami nawiązuje się nić sympatii i porozumienia.

Kiedy i gdzie oglądać 1001. odcinek Elif?

1001. odcinek Elif będzie można obejrzeć w czwartek - 24 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.