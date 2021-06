Elif odc. 1005. Bójka Tufana i Safaka. Streszczenie odcinka [20.06.2021]

Jülide odzyskuje przytomność i w końcu wyjawia Şafakowi całą prawdę. Mężczyzna jest zszokowany. Niezwłocznie rusza na poszukiwania chłopca. Emirhan upiera się, że chce wrócić do domu. Tufan bardzo źle traktuje chłopca. Şafak powiadamia o porwaniu Leman i Alev. Alev dzwoni do Tufana i informuje go, że Şafak dowiedział się całej prawdy i poszukuje chłopca.

Kiymet zauważa rodzącą się między Keremem a Asli bliskość i natychmiast alarmuje Parlę, która od razu pojawia się w rezydencji. Dziewczyna próbuje namówić Kerema na wspólne spędzenie czasu, ten jednak wymawia się pracą. Później prosi Asli, żeby mu pomogła. Tufan jest wściekły na Jülide, że wyznała wszystko Şafakowi. Przychodzi do jej domu, żeby ją ukarać. Nagle pojawia się Şafak. Dochodzi między nimi do bójki. Poniżony Tufan, poprzysięga zemstę. Şafak śledzi Tufana, odnajduje Emirhana i odprowadza go do matki.